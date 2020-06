Den Anlegern werden mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt „Hahn Pluswertfonds 175 – SB-Warenhaus Langenfeld“ seitens der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als Prospektverantwortliche Kommanditbeteiligungen in Höhe eines Gesamtbetrages von 26.970.000 Euro oder 89,90 Prozent der Kommanditanteile an dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF „Hahn SB-Warenhaus Langenfeld GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG“ angeboten. Die Fondsgesellschaft ist Eigentümerin eines rund 55.572 m² großen Grundbesitzes in der Rheindorfer Straße 50, 52, 54, 58, 60 und 66 in 40764 Langenfeld, der mit einem SB-Warenhaus, weiteren kleineren Gewerbeeinheiten sowie Stellplätzen und Außenanlagen bebaut ist. Das im Jahr 1983 neu errichtete und über die Jahre erweiterte SB-Warenhaus verfügt aktuell über eine Gesamtmietfläche von rund 13.898 m², die langfristig an die real GmbH vermietet ist.

Das Beteiligungsangebot richtet sich an unternehmerisch denkende Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen.